العراق يدشن طريق الإعمار والاستقرار

2019/09/23 | 23:48

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بغداد/ الصباح

حقق العراق أمس الاثنين، نجاحات جديدة في مضمار الدبلوماسية والانفتاح بعلاقاته على العالم لاستعادة حضوره الدولي ودوره المحوري في المنطقة، ففي نيويورك، عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قمة ثلاثية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت عاد فيه إلى أرض الوطن مساء أمس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رفقة الوفد الحكومي الرفيع الذي صاحبه في زيارته الرسمية إلى الصين، اذ توجت الزيارة الناجحة بتوقيع حكومتي البلدين على 8 اتفاقيات ومذكرات تعاون مهمة.

وذكر بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، ان "القادة الثلاثة (برهم صالح وعبد الفتاح السيسي وعبدالله الثاني) استعرضوا خلال الاجتماع في نيويورك، آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والستراتيجي بين الدول الثلاث.

إلى ذلك، اختتم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد الرفيع الذي يرافقه أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى الصين، ووقعت حكومتا البلدين على ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة شملت عقوداً لإقامة محطات كهربائية جديدة وإقامة خمس مدن صناعية مشتركة في العراق بينها مدينة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفات عالمية، وإنجاز عدة مشاريع في الاتصالات تنفذها الشركة العملاقة (هواوي)، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات إعادة إعمار وبناء البنى التحتية.

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