البرلمان يصوت على قانون هيــئة التصنيــع الحربي

2019/09/23 | 23:48

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بغداد/ الصباح

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة النيابية الرابعة التي عقدت برئاسة ‏محمد الحلبوسي امس الاثنين، على قانون هيـــئة التصنيــع الحربي ‏وانهى قراءة ومناقشة اربعة قوانين.‏

وبحسب بيان صادر من الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تسلمت "الصباح" نسخة منه، فإن المجلس صوت على مشروع قانون هيـــئة التصنيــع الحربي المقدم من لجنة الامن والدفاع نظرا لأهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الامن الوطني ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والاسهام بتأمين العمل الحربي للوزارات الامنية والوطنية والاسهام في تحقيق السيادة الوطنية بما يحقق اهدافها.

وقررت رئاسة المجلس تأجيل عرض تقرير لجنة الامـــن والدفــاع بما يتعلق بالحـوادث الامنيـــة بناء على طلب اللجنة المعنية الى جلسة (اليوم الثلاثاء)، وركزت مداخلات النواب على الحاجة لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتحويل جزء من مهامها الى هيئة النزاهة شرط معالجة وضع الموظفين وضمان حقوقهم ونقلهم الى وزارة المالية لتتولى توزيعهم بين الوزارات الاخرى فضلا عن ضرورة هيكلة جهاز الدولة الرقابي.

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