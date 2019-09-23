إنتاج الكهرباء يتجاوز 19 ألف ميغاواط

2019/09/23 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الأعرجي

افادت وزارة الكهرباء بتجاوز انتاجها من الطاقة 19 الف ميغاواط، ويعد الاكبر والاول منذ تأسيسها، وافصحت عن ان المحطات الكهرومائية رفدت المنظومة بطاقات اضافية بعد ارتفاع مناسيب المياه بشكل ملحوظ.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي لـ"الصباح": ان الوزارة نجحت خلال الايام القليلة الماضية بزيادة الطاقات الانتاجية من المحطات الكهربائية في عموم البلاد من خلال تكثيف الجهد الوطني في عمليات اعادة التأهيل والصيانة للوحدات التوليدية ومعاودة عمل المحطات الكهرومائية ضمن طاقاتها التصميمية بسبب ارتفاع مناسيب المياه، لتتجاوز الطاقة المنتجة حاجز الـ 19 ألف ميغاواط، منوها بان هذا المعدل يعد الاول والاكبر في تاريخ صناعة الكهرباء في العراق.

واضاف ان المحطات الكهرومائية العاملة في البلاد اسهمت بشكل فاعل برفع حجم الانتاج بسبب ارتفاع مناسيب المياه، اذ زاد انتاج محطة سد الموصل على سبيل المثال من 50 ميغاواط الى 640 ميغاواط مما شكل اضافة بالطاقة المنتجة، متوقعا ان يرتفع حجم الطاقة المتاحة في البلاد بشكل ملحوظ خلال المدة المقبلة.

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