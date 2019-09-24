قصف متزامن يستهدف المنطقة الخضراء ببغداد ومعسكرا بكركوك

2019/09/24 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استهدف قصف مجهول مساء الاثنين المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ومعسكرا تابعا للجيش العراقي قرب كركوك.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم قرب السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء من دون تسجيل خسائر تذكر.وفي وقت متزامن سقطت قنابر هاون على مقر الفرقة الآلية الخامسة، التابعة للجيش العراقي، في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.ولم يتسبب القصف بخسائر بشرية.

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