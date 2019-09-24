عاجل – صافرات الإنذار انطلقت وبعدها سقط مقذوف داخل محيط السفارة الامريكية وأعقبها مقذوف ثاني

2019/09/24 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : – صافرات الإنذار انطلقت وبعدها سقط مقذوف داخل محيط السفارة الامريكية وأعقبها مقذوف ثاني.– عاجل : استنفار ورفع الدرجة الأمنية للقوات الامريكية فى العراق بعد استهداف السفارة الامريكية فى بغداد بصاروخين يتيع

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