اتحاد الكرة يصدر بياناً بشأن حبس اثنين من موظفيه

2019/09/24 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بياناً بشأن حبس اثنين من موظفيه.

وقال الاتحاد في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "في الوقت الذي ما زلنا نؤمن ايمانا مطلقا بالقضاء العراقي ونزاهته، إلا اننا، وللحقيقة، نعيش صدمة حقيقية من القرار الذي طال اثنين من موظفي الاتحاد في قضية متشابكة، ضُخمت إعلاميا بشكل خطير".واضاف: "ما زلنا أيضا نؤكد ان القضية برمتها لايوجد فيها مبرز جرمي، وان كل مايقال حيال ذلك هو محض تفسيرات لم تكن، ولن تكون، مقنعة لنا، وللكثيرين ممن تابعوا القضية" .وتابع: "برغم كل ذلك، فإننا سنطلق كل الطرق القانونية لتمييز القضية من جديد، ويحدونا امل كبير في اعادة الحق إلى وضعه الطبيعي الذي يريده القانون العراقي فقط".



واصدرت محكمة جنايات الرصافة، الإثنين، حكما يقضي بحبس مسؤولين إثنين باتحاد الكرة العراقي لمدة سنتين، فيما اجلت صدور القرار على ثالث.وقال مصدر من داخل المحكمة إن "محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكما بالحبس لمدة سنتين لامين سر الاتحاد صباح رضا وعلى رئيس لجنة الاستئناف في انتخابات الاتحاد الاخيرة ستار زوير بنفس الحكم، فيما أجلت النطق بالحكم على مدير العلاقات بالاتحاد وليد طبرة لعدم حضوره المحكمة، في الشكوى المقدمة ضدهم من قبل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال".



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