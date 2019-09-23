بالفيديو.. معن يكشف تفاصيل الانفجار الذي سمع مساء اليوم في بغداد

2019/09/24 | 00:07

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معن يكشف تفاصيل الانفجار الذي سمع مساء اليوم في بغداد

تأریخ التحریر: : 2019/9/23 23:43

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف المتحدث باسم الداخلية، اللواء سعد معن تفاصيل الانفجار الذي سمع مساء اليوم في بغداد.

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