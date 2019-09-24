2019/09/24 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: صوت الدوي الذي سمع في بغداد عبارة عن انفجار عبوة في شارع النضال دون تسجيل خسائر بشرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/24 | 00:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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