2019/09/24 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني: سقوط قذيفة هاون بمحيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني: سقوط قذيفة هاون بمحيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: سقوط قذيفة هاون بمحيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: سقوط قذيفة هاون بمحيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).