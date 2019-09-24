اتحاد الكرة يقرر تمييز الحكم ضد اثنين من موظفيه

2019/09/24 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، انه قرر تقديم تمييز ضد حكم صادر بحق اثنين من موظفيه بقضية تزوير.

وقال الاتحاد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "في الوقت الذي ما زلنا نؤمن ايمانا مطلقا بالقضاء العراقي ونزاهته، إلا اننا، وللحقيقة، نعيش صدمة حقيقية من القرار الذي طال اثنين من موظفي الاتحاد في قضية متشابكة، ضُخمت إعلاميا بشكل خطير".

واضاف "ما زلنا أيضا نؤكد ان القضية برمتها لايوجد فيها مبرز جرمي، وان كل مايقال حيال ذلك هو محض تفسيرات لم تكن، ولن تكون، مقنعة لنا، وللكثيرين ممن تابعوا القضية،وبرغم كل ذلك، فإننا سنطلق كل الطرق القانونية لتمييز القضية من جديد، ويحدونا امل كبير في اعادة الحق إلى وضعه الطبيعي الذي يريده القانون العراقي فقط".

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