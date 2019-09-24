سقوط قذائف هاون قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء

2019/09/24 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بسقوط قذائف هاون قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه تم سقوط قذائف هاون عدد اثنين قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء".

يشار الى انه تم اطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء بعد سماع دوي انفجار.





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