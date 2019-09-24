2019/09/24 | 00:18

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خلية الاعلام الامني توضح حادثة الانفجار في محيط المنطقة الخضراء !

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

12:13 am

18

خلية الإعلام الأمني: سقوط قذيفتي هاون الأولى في ساحة ترابية فارغة

في محيط المنطقة الخضراء والآخرى في نهر دجلة ببغداد، دون حادث يذكر.

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