2019/09/24 | 00:18

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كربلاء: عصابة سطو مسلح في قبضة نسور المدينة (مكافحة الاجرام)

كشف اللواء أحمد علي زويني قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت،

عن تمكن مفارز قسم مكافحة الاجرام وبوقت قياسي من القاء القبض على

عصابة سطو مسلح قوام افرادها ثلاثة اشخاص في منطقة الحسينية شمالي

المدينة ، متابعاً بعد ان استخبرنا بوجود حادث سرقة لاحدى دور المواطنين في قضاء

الحسينية شمال المحافظة على الفور ولاهمية الموضوع شكلنا فريق عمل

امني من قبل مكافحة الاجرام لمعرفة افراد العصابة التي سولت لها نفسها

بالسطو وسرقة دار المواطن في المنطقة انفاً مبلغ قدره عشرة ملايين

دينار عراقي مع مخشلات ذهبية، واضاف قائد الشرطة : بعد جمع المعلومات الأمنية من قبل فريق العمل

المختص اثمرت الجهود المتميزة وخلال وقت قياسي من حصول الحادث

احكام قبضتهم على جميع افراد العصابة،مشيراً الى:" انه وبعد مواجهتهم بالادلة اعترفوا صراحةً قيامهم

بالسرقة هذا وقد صدقت أقوالهم بالاعتراف قضائياً كما اجري كشف الدلالة

وجاء مطابقاً لاعترافاتهم الابتدائية والقضائية وقرر السيد قاضي

التحقيق توقيفهم وفق المادة 443 من قانون العقوبات واحالتهم الى

المحكمة المختصة لينالوا جزائهم العادل .

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