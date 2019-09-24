تعرض السفارة الامريكية الى قصف بصواريخ كاتيوشا

2019/09/24 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..افاد مصر امني، الاثنين، بتعرض السفارة الامريكية في بغداد الى قصف صواريخ كاتيوشا.يتبع…

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