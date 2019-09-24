2019/09/24 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال الخلية في بيان تلقت"العهد نيوز"، نسخة منه ان "قذيفتي هاون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).