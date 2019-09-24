2019/09/24 | 00:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعلام الامني : سقوط قذيفتي هاون الاولى في محيط المنطقة الخضراء و الثانية في نهر دجلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/24 | 00:24.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : سقوط قذيفتي هاون الاولى في محيط المنطقة الخضراء و الثانية في نهر دجلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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