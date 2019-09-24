فائق الشيخ علي يظهر بلا ربطة عنق في حفل السفارة السعودية و يشهر لسانه مجددا – بالفيديو

2019/09/24 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بعد غياب عن الظهور بالصوت و الصورة حصلت يس عراق على مقطع سناب -فيديو يظهر فيه النائب فائق الشيخ علي الذي سحبت منه الحصانة البرلمانية مؤخرا وهو داخل حفل بفندق الرشيد إقامته السفارة السعودية لمناسبة البرم الوطني السعودي ..وظهر الشيخ علي بأسلوبه المعتاد و لهجته المحلية وهو يرسل ريائل غير مباشرة […]

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