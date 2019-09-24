غلق سيطرتين مؤقتا بالمنطقة الخضراء بعد سقوط قنبرتي هاون قرب السفارة الاميركية

2019/09/24 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن قنبرتي هاون سقطتا قرب السفارة الاميركية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قنبرتي هاون سقطتا قرب مقر السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون وقوع اية خسائر".

واضاف المصدر انه "تم اغلاق سيطرتي بابلون وب 4 في المنطقة المذكورة لفترة مؤقتة تحسبا لاي طارئ".

وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون معرفة طبيعته، فيما اطلقت صافرات الانذار على خلفية لك.





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