صحيفة: 200 ترليون دينار سرقت تحت غطاء المشاريع الوهمية.. الجنوب اكثر ضررا

2019/09/24 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف تقرير صحفي نُشرته صحيفة العربي الجديد، الاثنين، ان 200 ترليون دينار ضاعت تحت غطاء المشاريع الوهمية، مبيناً أن الفساد طال قطاع الإسكان في الدرجة الأولى تلته بقية القطاعات.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي قوله إن “الأجهزة الرقابية في الدولة كانت سيئة جداً في مراقبة المال العام ومتابعته”، ورأى أن “الرقم المعلن للمشاريع الوهمية قد يكون أقل من الرقم الحقيقي، فهناك تعتيم على قضية الفساد في الدولة، وعدم إظهار سرقة أموال الشعب، والكتل السياسية مشتركه في الفساد”.

في السياق تحدث للصحيفة مسؤول في ديوان الرقابة المالية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “من أبرز القطاعات التي طاولتها المشاريع الوهمية، هو قطاع الإسكان في المرتبة الأولى ثم الزراعة وقطاع الصحة ثم التربية، عدا عن البنى التحتية كالطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي”، مشدداً على أن “الحديث يدور عن 200 تريليون دينار وقد يكون أكثر”.

وتساءل المسؤول، عن “مشاريع نوري المالكي التي أعلنها جنوباً في ولايته الثانية، ولماذا لا تتم محاسبته عنها؟ وأين الأموال التي صرفت لها؟”، مؤكدا أن “محافظات بغداد وبابل وكربلاء والبصرة أكثر محافظات العراق التي طاولتها المشاريع الوهمية في البلاد”.

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