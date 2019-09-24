برلماني يكشف عن اهدار 4 الاف مشروع بسبب “قرار”‏

2019/09/24 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية رياض التميمي، الأثنين، عن هدر أكثر من 4 آلاف مشروع كبنى تحتية منذ 2008 ولحد ‏‏2014.‏وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “القرار رقم 347، الذي أقر قبل سنوات، أتاح للشركات أن تعمل على فسخ ‏عقد برضى الطرفين أو تسوية أو إكمال أو استثمار المشروع الذي تعمل به”.‏وأضاف التميمي أن “هذا القرار سيئ وأهدر أكثر من 4 آلاف مشروع كبنى تحتية منذ 2008 ولحد 2014 وتسبب في هدر المال العام”.‏وتابع التميمي أن “الفاسدين استغلوا هذا القرار لمصالحهم الخاصة ومن أجل أجندات فساد، وهذا مثبت ومشخص وعلى مستوى لجنة ‏تحقيق بهذا الموضوع”.واتهم التميمي “كل المحافظين بالمخالفات القانونية في تنفيذ المشاريع”.‏

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