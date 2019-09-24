2019/09/24 | 00:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ متابعةكشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية رياض التميمي، الأثنين، عن هدر أكثر من 4 آلاف مشروع كبنى تحتية منذ 2008 ولحد 2014.وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “القرار رقم 347، الذي أقر قبل سنوات، أتاح للشركات أن تعمل على فسخ عقد برضى الطرفين أو تسوية أو إكمال أو استثمار المشروع الذي تعمل به”.وأضاف التميمي أن “هذا القرار سيئ وأهدر أكثر من 4 آلاف مشروع كبنى تحتية منذ 2008 ولحد 2014 وتسبب في هدر المال العام”.وتابع التميمي أن “الفاسدين استغلوا هذا القرار لمصالحهم الخاصة ومن أجل أجندات فساد، وهذا مثبت ومشخص وعلى مستوى لجنة تحقيق بهذا الموضوع”.
واتهم التميمي “كل المحافظين بالمخالفات القانونية في تنفيذ المشاريع”.
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واتهم التميمي “كل المحافظين بالمخالفات القانونية في تنفيذ المشاريع”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يكشف عن اهدار 4 الاف مشروع بسبب “قرار”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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