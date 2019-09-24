الوفد العراقي يختتم زيارته الى بكين

2019/09/24 | 00:41

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[بكين-متابعة اين]إختتم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له زيارته الرسمية الى جمهورية الصين الشعبية عائدا الى بغداد ، بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء.

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