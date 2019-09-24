2019/09/24 | 00:49

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استشهاد مدني اثر هجوم مسلح لخلايا داعش في بساتين العبارة قرب بعقوبة مركز محافظة ديالى

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

12:31 am

21

استشهاد مدني اثر هجوم مسلح لخلايا داعش في بساتين العبارة قرب بعقوبة

مركز محافظة ديالى

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