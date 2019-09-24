هذه فوائد اللوز لمرضى السكري والكمية الموصى بتناولها

2019/09/24 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يتمتع اللوز بفوائد صحية كثيرة ومتعددة، حيث أنه يساهم في تقوية العظام، كما أنه صديق للقلب ويساعد على التمتع بالرشاقة.

ويرجع ذلك إلى محتويات

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