2019/09/24 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في سلوك غير إنساني بالمرة، ترك أبوان طفليهما في مخيم للمشردين دون أي ملابس أو طعام، عندما قررا أخذ "استراحة" من تربيتهما.

وصدم الشارع

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