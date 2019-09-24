2019/09/24 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

روحاني بعد وصوله لنيويورك: نحمل رسالة سلام والمنطقة في وضع حساس

تأریخ التحریر: : 2019/9/24 0:55

• 6 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني بعد وصوله لنيويورك: نحمل رسالة سلام والمنطقة في وضع حساس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني بعد وصوله لنيويورك: نحمل رسالة سلام والمنطقة في وضع حساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).