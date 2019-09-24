ترامب يعرض الوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير

2019/09/24 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التوسط بين بلاده والهند بشأن إقليم كشمير.

وجاء عرض ترامب خلال اجتماعه مع خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقال الرئيس الأمريكي أمام الصحفيين موجهًا كلامه لرئيس الوزراء الباكستاني: "إذا أردتم أنتم ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التوسط في اتفاق بشأن كشمير، فإنني على أتم الاستعداد لذلك".وأردف قائلًا: "أعتقد أنني سأكون محكمًا جيدًا للغاية".وبدوره ردّ رئيس وزراء باكستان قائلًا: "تتطلع باكستان إلى الولايات المتحدة، لكي تخمد النيران المشتعلة في العالم".ومنذ أسابيع تفرض السلطات الهندية حظرًا للتجول، وقيودًا على الاتصالات، ضد سكان إقليم جامو وكشمير، بحسب حسين واني، رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية.وأعلنت الهند، في 5 آب الماضي، إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح ولاية "جامو كشمير" استقلالًا ذاتيًا منذ أكثر من نصف قرن، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية، وكان من ضمن هذه القوانين منع أي شخص ليس من سكان الإقليم من الإقامة أو الحصول على عقارٍ فيه.



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