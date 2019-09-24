مفصل – الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية انطلقت من الدورة .. قبل ساعات من لقاء ترمب و برهم !

2019/09/24 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تزامنا مع الزيارة التي يجريها الرئيس العراقي برهم صالح الى الولايات المتحدة حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، و قبل ساعات من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمرة الأولى ..أعلنت مصادر أمنية ودبلوماسية ” إن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد بالقرب من السفارة الأميركية […]

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