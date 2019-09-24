2019/09/24 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للاخبارالقت مكافحة اجرام كربلاء، القبض على عصابة سطو مسلح شمال كربلاء، بوقت قياسي، مع التحفظ على مبالغ مالية ومخشلات ذهبية كانت بحوزة العصابة.

وقال اللواء أحمد علي زويني قائد شرطة محافظة كربلاء والمنشآت في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار في وقت متأخر من مساء الاثنين، "مفارز قسم مكافحة الاجرام تمكنت وبوقت قياسي من القاء القبض على عصابة سطو مسلح قوام افرادها ثلاثة اشخاص في منطقة الحسينية شمالي المدينة".

واوضح زويني، "بعد ان استخبرنا بوجود حادث سرقة لاحدى دور المواطنين في قضاء الحسينية شمال المحافظة على الفور ولاهمية الموضوع شكلنا فريق عمل امني من قبل مكافحة الاجرام لمعرفة افراد العصابة التي سولت لها نفسها بالسطو وسرقة دار المواطن في المنطقة انفاً مبلغ قدره عشرة ملايين دينار عراقي مع مخشلات ذهبية".

واضاف، "بعد جمع المعلومات الأمنية من قبل فريق العمل المختص اثمرت الجهود المتميزة وخلال وقت قياسي من حصول الحادث احكام قبضتهم على جميع افراد العصابة".

واشار قائد شرطة كربلاء الى، ان "وبعد مواجهتهم بالادلة اعترفوا صراحةً قيامهم بالسرقة هذا وقد صدقت أقوالهم بالاعتراف قضائياً كما اجري كشف الدلالة وجاء مطابقاً لاعترافاتهم الابتدائية والقضائية وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة 443 من قانون العقوبات واحالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزائهم العادل".



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