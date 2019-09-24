تعرف على بنود الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والصين

2019/09/24 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للاخباروقع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مذكرة تفاهم أمني مع وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف الجوانب الامنية.

ونقل بيان لاعلام الوزارة عن الياسري، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه قوله، إن "مذكرة التفاهم الأمني تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي فيما يخص مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي وغيرها من الجرائم بالاستناد إلى قواعد الاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمنفعة المشتركة".

وأضاف، إن "العراق سيتعاون مع الصين بموجب هذه المذكرة في مجال منع وقمع جرائم المخدرات والتهريب والتجارة غير القانونية بالاسلحة النارية والجرائم الاقتصادية والاتجار بالبشر والجرائم الالكترونية وتزوير العملة وغيرها".

وتابع الوزير، إن "التعاون وفق هذه المذكرة سيكون أيضاً في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالإرهاب ومكافحة تمويل الأنشطة والخطابات التي تحرض على التطرف والقبض على الإرهابيين ومنع إيواء المسلحين أو اخفائهم".

وأكد الياسري، إن "ستعمل المذكرة على تعزيز التعاون فيما يخص بناء وتحسين قدرات فرض القانون وتبادل التقنيات والخبرات بشأن المخاوف المشتركة بين الطرفين من خلال إقامة مؤتمرات ودورات تدريبية تخصصية في هذا المجال".

وأشار وزير الداخلية إلى، ان "التفاهم الأمني سيتضمن تطوير التعاون بين الجامعات وكليات الشرطة عن طريق عقد الدورات التدريبية وتبادل الطلاب والكتب والمنشورات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بفرض الامن والقانون".



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