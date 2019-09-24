2019/09/24 | 01:01

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مقتل مدني بهجوم مسلح إنطلق من بساتين شمال شرقي بعقوبة

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مقتل مدني بهجوم مسلح إنطلق من بساتين شمال شرقي بعقوبة

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