الاعلام الامني يعلن سقوط قذيفتي هاون في محيط منطقة الخضراء ونهر دجلة ببغداد

2019/09/24 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قذيفتي هاون في محيط منطقة الخضراء ونهر دجلة ببغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم سقوط قذيفتي هاون الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والآخرى في نهر دجلة ببغداد، دون حادث يذكر".

يشار الى ان مصادر امنية افادت لـ" الغد برس"، بسقوط قذائف هاون قرب السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء.

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