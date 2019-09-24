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شاهد بالفيديو.. اكثر من مليوني سيارة .. ومركبات لم تكن مألوفة تجوب العاصمة يوميا


شاهد بالفيديو.. اكثر من مليوني سيارة .. ومركبات لم تكن مألوفة تجوب العاصمة يوميا
2019/09/24 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Bz-X5KZ8E7c

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