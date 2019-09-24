أدارة اثار بابل تعلن بدء أعمال الصيانة في المدينة الأثرية

2019/09/24 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن مدير آثار بابل حسين فليح،امس الاثنين، عن بدء أعمال الصيانة الوقائية لمدينة بابل الأثرية بعد ادراجها على لائحة التراث العالمي.

وقال فليح في

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