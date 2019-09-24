رئاسة الأركان الكويتية تصدر بيانا عاجلا

2019/09/24 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا عاجلا للرد على ما نسب لرئيسها من تصريحات انتشرت في الفترة الأخيرة.

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