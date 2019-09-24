رئيس الجمهورية يلتقي أمير الكويت

2019/09/24 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، يوم الأحد 22-9-2019 سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واطمئن السيد الرئيس على صحة سمو الأمير وهنأه بسلامته، متمنياً له دوام العافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وعبر رئيس الجمهورية عن حرص العراق على أمن واستقرار المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها في الرفاهية والرخاء.

وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم.

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