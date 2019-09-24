وزير الهجرة يصل محافظة النجف الأشرف ويلتقي المراجع الدينية هناك واطلاعهم على عمل الوزارة

2019/09/24 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى صباح هذا اليوم محافظة النجف والتقى بعدد من المرجعيات الدينية هناك المرجع الديني في النجف الاشرف سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اسحق الفياض وآية الله العظمى الشيخ بشير النجفي وآية الله العظمى الشيخ محمد سند البحراني وقدم خلال اللقاء شرح مفصل لعمل الوزارة وخطتها والتي ركزت على اعادة الاسر النازحة المتبقية في مخيمات الايواء لمناطقهم المحررة و انهاء ملف النزوح وكيفية تقديم الخدمات الضرورية لهم .

وابدى السيد الوزير ثناءه وامتنانه لمتابعة المرجعية الدينية لشؤون الوزارة وعملها ، منوها الى الدور الايجابي البارز الذي تلعبه المرجعيات الدينية في تسيير شؤون المواطنين ومتابعة احتياجاتهم لاسيما دورها الكبير في اغاثة وايواء الاسر النازحة إبان اجتياح عصابات داعش الإجرامية عدد من المدن سيطرة عصابات داعش الاجرامية والتي على اثرها حدثت اكبر موجة نزوح في تاريخ البلاد .

واوضح.



سيادته انه بالرغم من قلة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة فضلا عن اقتطاع جزء ليس باليسير من ميزانيتها وتحويلها الى المحافظات لدعم الاستقرار الا انها ومستمرة بتقديم افضل الخدمات والمساعدات الضرورية والمنح للعوائل النازحة والعائدة .

فيما أشار المراجع إلى ان وزارة الهجرة تواجه مشكلة حقيقية هي التخصيصات المالية التي تستوعب جميع المستحقين من فئات عنايتها ، مثنين سماحتهم على الجهود المميزة التي تبذلها الوزارة حيال الفئات التي ترعاها رغم التحديات والصعوبات والوضع المالي المتردي الذي تعيشه الوزارة .

هذا وادى السيد موسى مراسم زيارة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام متوجها الى الله العلي القدير ان يحفظ العراق من كل سوء وان يمن على هذا البلد بالامن والامان وان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

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