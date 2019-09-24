أهم احداث اليوم من وكالة النبا للأخبار

2019/09/24 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ النبأ للأخبارأبرز أخبار يوم الاثنين 23 أيلول 2019 من وكالة النبأ للاخبار

القبض على عصابة سطو مسلح شمال كربلاء

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تعرف على بنود الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والصين

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عبد المهدي يطرح فكرة الإئتمان الإطاري من واردات النفط المصدرة الى الصين

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الكشف عن حصول 13 ضابطا اموالا بطرق غير قانونية

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العراق يتلقى عروضا اوربية وروسية لشراء منظومات جوية متطورة

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مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام تطلق خدمة الاعلانات التجارية في مواقعها

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الحكم بأعدام 9 اشخاص ادينوا بتفجير وزارة العدل

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وزارة الزراعة تعلن موقفها من تحويل جنس الاراضي الزراعية

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القبض على بنغالي في عصابة خطف لابناء بلده في كركوك

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نائب: الدين الخارجي للعراق وصل الى 125 مليار دولار

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