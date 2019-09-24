العثور على آلاف الدولارات داخل مرحاض طائرة!

2019/09/24 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت وسائل إعلامٍ سودانية أنّه تمّ العثور على أموال ضخمة كانت مخزّنة في كيس أسود داخل مرحاض طائرة في مطار العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب

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