2019/09/24 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ضبطت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية مواطناً يتجوّل بصحبة أسد قرب أحد المقاهي على طريق رئيس في محافظة جدة السعودية، وفتحت الجهات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجلٌ يتجوّل مع أسد على الطريق.. والسّلطات تتحرّك!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجلٌ يتجوّل مع أسد على الطريق.. والسّلطات تتحرّك!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).