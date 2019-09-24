الاعلام الامني تكشف تفاصيل انفجار الخضراء

2019/09/24 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اوضحت خلية الاعلام الامني، طبيعة الإنفجار الذي حصل في محيط الخضراء.

وكشفت الخلية في بيان تلقت[ اين]سخة منه، عن "سقوط قذيفتي هاون الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والآخرى في نهر دجلة ببغداد، دون حادث يذكر".

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