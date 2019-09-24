"غرفة الغضب".. فندق يسمح للنزلاء بتحطيم الأدوات الزجاجية والإلكترونية!

2019/09/24 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قرّر فندق تركي تقديم خدمة غريبة تتمثل في قضاء فترة في "غرفة التغلّب على الضغط النفسي"، حيث يمكن للضيف تحطيم الأطباق الزجاجية وتكسير

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