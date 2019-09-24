فرانس برس: سقوط صاروخي كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في بغداد

2019/09/24 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط صاروخا كاتيوشا، في وقت متأخر الاثنين، قرب السفارة الأميركية في بغداد بحسب ما أفادت به مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

وقالت مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء للوكالة إن "صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأميركية، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية".

وأوضحت المصادر ذاتها أن صاروخا ثالثا سقط في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء، التي كانت شديدة التحصين وافتتحت شوارعها مؤخرا، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية.

من جهته، أكد ضابط في الشرطة العراقية لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن "صاروخي كاتيوشا سقطا في حوالي الساعة 23:40 (20:40 ت.غ) داخل المنطقة الخضراء وعلى مقربة من السفارة الأميركية".

وأضاف أنه تم تحديد موقع انطلاق الصواريخ وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد، والتي تضم فصائل عدة موالية لإيران.

ولفتت مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء إلى سماع صفارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.

غير أن مركز الإعلام الأمني العراقي، أعلن في بيان عن سقوط "قذيفتي هاون" في محيط المنطقة الخضراء، من دون الإشارة إلى السفارة الأميركية.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعود آخر هجوم مماثل إلى 19 مايو الماضي، عندما سقط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء، بعد أيام من سحب واشنطن موظفيها ودبلوماسييها غير الأساسيين من العراق.

ورجحت تحليلات عدة حدوث تصعيد في العراق، بعيد غارات استهدفت مؤخرا قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل غالبيتها شيعية وبعضها موال لإيران، ونسبتها طهران إلى إسرائيل.

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