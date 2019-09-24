الدكتور اياد علاوي يستقبل السفير الاردني لدى العراق

2019/09/24 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي في مكتبه اليوم الاثنين، السيد منتصر الزعبي سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى العراق.

واستعرض اللقاء تطورات الاوضاع في المنطقة ومساعي التهدئة وإحلال السلام فيها، اذ ثمن الدكتور علاوي جهود المملكة الاردنية الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني في دعم نهج الاعتدال واللجوء للحوار من اجل حل الازمات القائمة في عموم المنطقة، بالاضافة الى دعم الاردن للعراق ووقوفه ملكاً وحكومةً وشعباً معه ومع شعبه.

وقد اكد الدكتور علاوي ان العراق يقدر عالياً مواقف الاردن المشرفه، واهمية ان يدعمه اقتصادياً ويستفيد من امكانياته وخبراته في تطوير العراق.

كما بحث اللقاء ملف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل بناء شراكات متكاملة في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية والاستثمارية.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

23 ايلول 2019

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