صور: هنا الزاهد في حالة خطرة وتدخل المستشفى في شهر العسل

2019/09/24 | 04:20

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هنا الزاهد وأحمد فهمي هل تعرضا للحسد

هنا الزاهد داخل المستشفي

حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة لزوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد ، وهي ترقد داخل المستشفى، أثناء تواجدهما في شهر العسل، خارج مصر مؤكدا أنها تعاني من وعكة صحية غامضة، وملمحا أن الأزمة سببها الحسد والحقد بعد حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم في القاهرة منذ 10 أيام فقط.

فهمي نشر الصورة عبر حسابه على موقع إنستقرام ثم حذفها سريعا، وعلق عليها قائلا: عامة أنا مليش في الحركات البيئة زي دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي و بقالي شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش.

وأضاف: بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا..



بجد فى ناس مركزة أوى اوى أوى معانا لدرجة أن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها لأ بيسألوهم عننا وعن الفرح”.

وتابع: وعن تدخلى في شغل هنا والغريب أن في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية..



بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللي فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة..



أما بجد اللي مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة..



إحنا فى شهر العسل وبايتين اهو في المستشفى.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي احتفل بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام حتى الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس، وقام بإحياء فقرات حفل الزفاف المطرب محمد حماقي والمطرب الشعبي محمود الليثي ، كما قدم الفنان أكرم حسني أغنية خاصة ضاحكة للعروسين.

وشارك هنا الزاهد فرحتها بزيجتها الأولى من النجوم أحمد عز، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي، عمرو يوسفوزوجته كندة علوش، أشرف عبد الباقى، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسي، خالد عليش، عماد زيادة، ، محمد على رزق، كريم عفيفي، حسني شتا، كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر ومحمد أنور وويزو من نجوم فرقة مسرح مصر، والفنانة روجينا والنجمة وفاء عامر وابنها وشقيقتها آيتن عامر وزوجها مدير التصوير عز العرب، وماجد المصري ومحمد عادل إمام وشريف منير وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وعمر مصطفى متولي.

وحضر من المخرجين بيتر ميمي وأحمد خالد موسى، الإعلامي عمرو الليثى، مدير التصوير جلال الزكي، والمنتج محمد حفظي، السيناريست محمد سيد بشير والمنتج جمال العدل.

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