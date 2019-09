طلال الربيعي - خرافة الحرية الرأسمالية (في عالمنا المعاصر)! (4)

2019/09/24 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي شاركت سفيرة العراق السابقة في واشنطن, رند رحيم, في ندوة اقامها معهد المؤسسات الامريكية في June 29, 2004 لتتحدث عن اسباب تحرير-غزو العراق ومنافعه ومبرراته (كذا)! Rend Rahim, Iraq’s ambassador designate to the United States, spoke about the transfer of sovereigntyhttps://www.c-span.org/vide......

