2019/09/24 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيسي يستعرض إنجازات مصر "الصحية" في مؤتمر بنيويورك قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده وضعت صحة المواطن على قائمة أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، عارضا أمام اجتماع دولي في نيويورك إنجازات كبيرة في هذا الإطار.وأشار الرئيس المصري في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بنيويورك، إلى حملة "100 مليون صحة" للكشف عن التهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" والأمراض غير السارية، التي نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن، ممن تم اكتشاف إصابتهم بـ"فيروس سي".ولفت السيسي إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة منظمة الصحة العالمية "من خلال تقرير فريق التحقق التابع لها الذي قدمه لي مدير المنظمة خلال لقائنا بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي".وأضاف أن مصر بدأت بالفعل تنفيذ أولى مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين.

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