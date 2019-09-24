عادل عبدالمهدي يقصي متشددي الحشد لعبور عاصفة الغضب الدولي

2019/09/24 | 05:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – كشفت مصادر حكومية عراقية لـ”العرب” أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يضغط على قادة الحشد الشعبي لتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة

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