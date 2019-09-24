تباين المصالح يعدّل المواقف الدولية من استهداف منشآت النفط السعودية

2019/09/24 | 05:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فترة الردود الانفعالية على قصف منشآت النفط السعودية بدأت الحسابات تطغى على مواقف الدول الكبرى من تلك الحادثة الاستثنائية وطريقة الرد

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