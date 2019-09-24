إفلاس “توماس كوك” يدوّي عالميا.. تعرف على أبرز المتضررين

2019/09/24 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن في بريطانيا انهيار شركة “توماس كوك”، أقدم شركة سياحة في البلاد.وألقى إعلان الشركة إفلاسها بظلاله على قطاع السياحة في عدد

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