أصالة تثير الجدل بإطلالتها خلال الاحتفال بيوم السعودية الوطني

2019/09/24 | 05:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصالة تثير الجدل بإطلالتها خلال الاحتفال بيوم السعودية الوطنيتعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، لسيل من الانتقادات بسبب إطلالتها أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89.وأطلت أصالة بفستان أخضر فضفاض بأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط لكنها اعتمدت ارتداء "كوفية" عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.ولاقت الإطلال استهجان عدد كبير من متابعي النجمة، وتجلى ذلك من خلال الكلمات والنعوت التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب البعض عن عدم إعجابهم لا بلون الفستان ولا بتصميمه.وأحيت الفنانة السورية حفلا غنائيا بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة فرقة شعبية، وشاركها الحفل المطرب أصيل أبو بكر والمطرب عبد الله الرويشد.وحضرت أصالة إلى تبوك قبل الحفل بيوم، وقامت بالبروفات بمشاركة الفنانين أصيل أبو بكر وعبد الله الرويشد، بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، الذي قاد الفرقة الموسيقية للحفلة الغنائية.

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